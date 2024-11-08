ALTIN FİYATLARI - 8 Kasım 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 8 Kasım 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.770,88 liradan, çeyrek altın 4.952,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 8 Kasım 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

8 Kasım 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 10.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.770,88 TL 2.921,94 TL Çeyrek Altın 4.952,00 TL 5.008,00 TL Yarım Altın 9.903,00 TL 10.010,00 TL Tam Altın 19.806,00 TL 19.949,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.776,68 TL 2.793,15 TL Altın (TL/GR) 2.965,99 TL 2.966,99 TL Altın ($/kg) 85.870,00 $ 85.880,00 $

*Altın fiyatları 10.00'da yazılmıştır.

8 KASIM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

8 Kasım 2024 saat 10.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.770,88 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.921,94 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.952,00 TL

Çeyrek altın satış: 5.008,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.903,00 TL

Yarım altın satış: 10.010,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.806,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.949,00 TL

*Altın fiyatları 10.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2 bin 966 liradan satılıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 2 bin 977 liradan tamamladı.

Altın ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 684 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE SON DURUM

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Analistler, yurt içinde TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yanı sıra finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.