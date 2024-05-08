ALTIN FİYATLARI - 8 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 8 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 8 Mayıs 2024 gününde gram altın güne 2.208,78 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.948,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 8 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 8 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.208,78 liradan, çeyrek altın 3.948,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 8 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

8 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

8 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.208,78 TL 2.336,65 TL Çeyrek Altın 3.948,00 TL 4.001,00 TL Yarım Altın 7.920,00 TL 8.001,00 TL Tam Altın 15.767,00 TL 15.929,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.203,59 TL 2.230,93 TL Altın (TL/GR) 2.399,42 TL 2.399,73 TL Altın ($/kg) 74.021,00 $ 74.030,00 $ Reşat Altını 15.799,47 TL 15.961,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

8 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.208,78 TL

Gram altın satış: 2.336,65 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.948,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.001,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.920,00 TL

Yarım altın satış: 8.001,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.767,00 TL

Tam altın satış: 15.929,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 2 bin 400 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 935 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 2 bin 400 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 312 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER FED'İN ATACAĞI ADIMLARDA

Yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha net sinyaller beklemeye başlaması, varlık fiyatlarında yön arayışını öne çıkarıyor.

Analistler, ABD'de bu hafta veri takviminin zayıf seyrettiğini belirterek, sözle yönlendirmede bulunan Fed yetkililerinin temkinli duruşunu korumasının yatırımcıların risk iştahı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bir faiz indirimini desteklemesi için enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiğini gösteren çok sayıda pozitif enflasyon verisi görülmesi gerektiğini anlattı.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.