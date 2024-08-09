ALTIN FİYATLARI - 9 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 9 Ağustos 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.399,15 liradan, çeyrek altın 4.274,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 9 Ağustos 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

9 Ağustos 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.399,15 TL 2.533,72 TL Çeyrek Altın 4.274,00 TL 4.336,00 TL Yarım Altın 8.576,00 TL 8.666,00 TL Tam Altın 17.125,00 TL 17.217,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.404,25 TL 2.421,60 TL Altın (TL/GR) 2.615,39 TL 2.615,70 TL Altın ($/kg) 77.520,00 $ 77.528,00 $ Reşat Altını 17.159,47 TL 17.304,95 TL

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

9 AĞUSTOS 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

9 Ağustos 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.399,15 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.533,72 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.274,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.336,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.576,00 TL

Yarım altın satış: 8.666,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.125,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 17.275,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Haftanın son gününde ons altın 2 bin 418 dolardan işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde en düşük 2 bin 416 dolar, en yüksek ise 2 bin 428 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 2 bin 580 seviyelerinde işlem gören gram altın ise güne 2 bin 616 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 607 lira, en yükse ise 2 bin 619 lira seviyeleri görüldü.