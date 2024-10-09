ALTIN FİYATLARI - 9 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 9 Ekim 2024 | İstanbul serbest piyasada bugün 22 ayar gram altın 2.738,67 liradan, çeyrek altın 4.907,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu araştırmasını yapıyor. Peki, gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 9 Ekim 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları!

ALTIN FİYATLARI

9 Ekim 2024 serbest piyasada işlem gören 22 ayar gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik altın, altın kg/$ ve reşat altını fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.738,67 TL 2.889,03 TL Çeyrek Altın 4.907,00 TL 4.950,00 TL Yarım Altın 9.788,00 TL 9.897,00 TL Tam Altın 19.576,00 TL 19.724,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.748,11 TL 2.763,03 TL Altın (TL/GR) 2.881,15 TL 2.881,56 TL Altın ($/kg) 83.671,00 $ 83.679,00 $ Reşat Altını 19.608,47 TL 19.756,95 TL

*Altın fiyatları 11.00'da yazılmıştır.

9 EKİM 2024 GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN KAÇ TL?

9 Ekim 2024 saat 11.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

22 Ayar gram altın alış: 2.738,67 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.889,03 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.907,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.950,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.788,00 TL

Yarım altın satış: 9.897,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altın alış: 19.576,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.724,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybederek 2 bin 614 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydederek, söz konusu verilerin gevşeme sürecine giren ABD Merkez Bankası'nın (FED) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin beklentileri de etkileyebileceğini aktardı.

Öte yandan, geçen hafta açıklanan verilerin ardından piyasalarda faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler küçülürken, Fed'in yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 590 seviyesinin destek, 2 bin 640 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.