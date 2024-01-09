ALTIN FİYATLARI - 9 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 9 Ocak 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 9 Ocak 2024 gününde gram altın güne 1.865,57 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.345,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 9 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 9 Ocak 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.865,57 liradan, çeyrek altın 3.345,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 9 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

9 Ocak 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

9 Ocak 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.865,57 TL 1.976,56 TL Çeyrek Altın 3.345,00 TL 3.402,00 TL Yarım Altın 6.690,00 TL 6.772,00 TL Tam Altın 13.339,00 TL 13.492,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.870,10 TL 1.887,77 TL Altın (TL/GR) 1.956,04 TL 1.956,36 TL Altın ($/kg) 65.000,00 $ 65.011,00 $

*Altın fiyatları 12.00'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

9 Ocak 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.865,57 TL

Gram altın satış: 1.976,56 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.345,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.402,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.690,00 TL

Yarım altın satış: 6.772,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.339,00 TL

Tam altın satış: 13.492,00 TL

*Altın fiyatları 11.30 ’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,72 düşüşle 1947 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.