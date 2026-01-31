ALTIN FİYATLARI ADETA ÇAKILDI! 31 Ocak 2026 Cuma Çeyrek, Yarım, Tam ve Cumhuriyet Altın Fiyatları (Güncel)

Dün rekor üstüne rekor kıran altın, bugün adeta çöküş yaşadı. Dün 5598 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı bugün yüzde 12'den fazla kayıpla 4688 dolara kadar geriledi. Uzmanlar altında sert hareketler yaşandığını, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade ediyor. Peki yatırımcıların en çok sorduğu soruların yanıtı ne? Çeyrek altın kaç lira, yarım altın ne kadar, Cumhuriyet altını ne kadar bugün? 31 Ocak 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve detaylar şöyle:

31 OCAK 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugünkü fiyatlarda dikkat çeken en önemli unsur, genel düşüş eğilimi. Özellikle çeyrek, yarım ve tam altın kalemlerinde aynı yönde hareket görülürken, Cumhuriyet altını tarafında düşüş oranı görece daha sınırlı kaldı. Aşağıdaki tabloda 31 Ocak 2026 Cuma güncel altın fiyatları yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Çeyrek 10.928,38 11.201,59 -%9,44 Yarım 21.856,75 22.403,17 -%9,44 Tam 43.713,51 44.669,74 -%9,44 Cumhuriyet 49.342,21 50.087,94 -%6,90 Ons 212.402,72 212.538,53 -%9,28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ÇEYREK ALTIN NE KADAR BUGÜN?

Günün en çok aranan sorusu yine aynı: Çeyrek altın ne kadar bugün ve çeyrek altın kaç TL? 31 Ocak 2026 Cuma güncel verilere göre çeyrek altın alış 10.928,38 TL, satış 11.201,59 TL seviyesinde. Dünkü rekor sonrası gelen sert geri çekilme, çeyrek altın fiyatlarında da belirgin düşüş yarattı.

YARIM ALTIN NE KADAR? YARIM ALTIN BUGÜN KAÇ PARA?

Yatırımcıların yakından izlediği bir diğer başlık yarım altın ne kadar sorusu. Bugün itibarıyla yarım altın alış 21.856,75 TL, satış 22.403,17 TL olarak görülüyor. Ons tarafındaki sert gerileme ile birlikte yarım altın fiyatı da aşağı yönlü hareket etti.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR BUGÜN? CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

“Cumhuriyet altını ne kadar bugün” ve “Cumhuriyet altını kaç TL” aramaları da zirvede. 31 Ocak 2026 Cuma güncel rakamlarına göre Cumhuriyet altını alış 49.342,21 TL, satış 50.087,94 TL. Genel düşüş sürse de Cumhuriyet altınında değişim oranı -%6,90 ile diğer kalemlere göre daha sınırlı.

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ SATIŞ FİYATI NEDEN ÖNEMLİ?

Yatırımcılar için Cumhuriyet altını alış satış fiyatı kritik bir gösterge. Çünkü alış-satış aralığı, kısa vadeli alım-satım yapanlar için maliyeti doğrudan etkiler. Sert düşüş günlerinde bu farkın önemi artar; fiyat hızlı hareket ederken, alım kararının sadece “fiyat düştü” diye değil, alış-satış aralığı dikkate alınarak verilmesi gerekir.

YARIM ALTIN MI ÇEYREK ALTIN MI DAHA KÂRLI?

“Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı” sorusunun tek bir cevabı yok; ancak bugünkü tabloya bakınca bazı ipuçları öne çıkıyor. 31 Ocak 2026 Cuma verilerine göre çeyrek ve yarım altın aynı değişim oranıyla (-%9,44) geriledi. Bu, bugünkü hareket açısından “biri daha hızlı düştü” şeklinde bir ayrışma olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla kârlılık yorumu, yatırımcının bütçesine ve hedef süresine göre şekilleniyor: kısa vadede al-sat düşünülüyorsa alış-satış farkı ve fiyat oynaklığı; daha uzun vadede ise birikim planı belirleyici olur.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ: PİYASAYA ETKİSİ

Dün 5598 dolarla rekor kıran ons altın, bugün yüzde 12'den fazla kayıpla 4688 dolara kadar geriledi. Bu sert geri çekilme, iç piyasada altın fiyatlarının yönünü de aşağı çevirdi. Uzmanlar, altın piyasasında “sert hareketlerin” arttığı bir döneme girildiğini ve yatırımcıların daha temkinli adım atması gerektiğini vurguluyor.

Çeyrek altın kaç lira?

31 Ocak 2026 Cuma günü çeyrek altın satış fiyatı 11.201,59 TL, alış fiyatı 10.928,38 TL.

Çeyrek altın ne kadar bugün?

Bugün güncel verilere göre çeyrek altın 10.928,38 TL alış ve 11.201,59 TL satış seviyesinde.

Yarım altın ne kadar?

31 Ocak 2026 Cuma yarım altın 21.856,75 TL alış ve 22.403,17 TL satış olarak görünüyor.

Yarım altın bugün kaç para?

Bugün yarım altın satış fiyatı 22.403,17 TL, alış fiyatı 21.856,75 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar bugün?

31 Ocak 2026 Cuma Cumhuriyet altını 49.342,21 TL alış, 50.087,94 TL satış.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Bugün Cumhuriyet altını satış fiyatı 50.087,94 TL, alış fiyatı 49.342,21 TL.

Cumhuriyet altını alış satış fiyatı neden takip ediliyor?

Çünkü alış-satış farkı, özellikle hızlı piyasa günlerinde yatırım maliyetini ve kısa vadeli kârlılık ihtimalini doğrudan etkiler. Bugün Cumhuriyet altını 49.342,21 TL alış – 50.087,94 TL satış aralığında.

Yarım altın mı çeyrek altın mı daha kârlı?

Bugün çeyrek ve yarım altın aynı oranda (-%9,44) düştü. Bu yüzden “bugün hangisi daha kârlı” sorusunun yanıtı, fiyat hareketinden çok yatırımcının bütçesine ve hedef süresine bağlı. Kısa vadede alış-satış farkı önemli olurken, uzun vadede düzenli birikim planı belirleyici olur.

Altın piyasasında 31 Ocak 2026 Cuma günü çok sert bir geri çekilme yaşandı. Dünkü rekorun ardından ons altının hızlı düşüşü, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıdı. Uzmanların altını çizdiği gibi, böylesi dönemlerde yatırım kararlarını aceleye getirmeden, fiyatların sert dalgalanabileceğini hesaba katarak temkinli hareket etmek önem taşıyor.