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Altın fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesinde

Ons altına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 2 bin lirayı aşarak yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomi
  • 19.02.2024 09:41
  • Giriş: 19.02.2024 09:41
  • Güncelleme: 19.02.2024 09:47
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları bir haftanın en yüksek seviyesinde
Fotoğraf: Depophotos

Altının ons fiyatı, dolar endeksinin gerilemesi ve Ortadoğu'da jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından 2022 dolara kadar yükselmesiyle yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı 

Ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,44 yükselişle 2020 dolarda işlem göüyor. Ons altına paralel değer kazanan gram altın yüzde 0,49 primle 2004 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram altın: 2.060,61 lira
• Çeyrek altın: 3.245,07 lira
• Yarım altın:  6.490,08 lira
• Cumhuriyet altını: 13.607 lira

Dolar/TL yeni haftaya yükselişle başladı
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