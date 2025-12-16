Altın fiyatları bugün ne durumda? Gram, çeyrek ve ons altında son tablo (16 Aralık 2025 Güncel Fiyatlar)

Altın piyasalarında yön arayışı sürerken, yatırımcıların gözü hem güncel altın fiyatları hem de küresel gelişmelerde. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında yaşanan sınırlı geri çekilmeler dikkat çekerken, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen mesajlar fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada altın fiyatları, sabah saatleri itibarıyla hafif düşüş eğilimiyle işlem görüyor. Aşağıdaki tabloda gram altın, çeyrek altın ve ons altın başta olmak üzere en çok aranan altın türlerinin alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

Serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat ALTIN (TL/GR) 5.892,97 TL 5.893,74 TL -0,26% 09:46 Çeyrek Altın 9.478,00 TL 9.710,00 TL -0,10% 09:45 Yarım Altın 18.940,00 TL 19.414,00 TL -0,10% 09:46 Cumhuriyet Altını 38.079,00 TL 38.649,00 TL -0,10% 09:46 Altın (ONS) 4.286,83 $ 4.287,39 $ -0,40% 10:01

DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON FİYATLAR

Yatırımcıların ilgi gösterdiği diğer altın türlerinde de fiyatlar yakından takip ediliyor. 22 ayar bilezikten Ata altına kadar geniş fiyat tablosu aşağıda yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat 22 Ayar Bilezik 5.373,53 TL 5.415,21 TL -0,19% 09:45 Reşat Altını 38.111,47 TL 38.681,95 TL -0,02% 09:46 Ata Altın 39.351,39 TL 40.343,81 TL 0,61% 17:01 Tam Altın 38.158,92 TL 38.911,48 TL 0,61% 17:01 Gremse Altın 95.397,31 TL 97.577,11 TL 0,61% 17:01

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN KÜRESEL GELİŞMELER

Altın fiyatları üzerinde en önemli belirleyici unsurların başında ABD Merkez Bankası (Fed) geliyor. Fed’in gelecek yıla ilişkin faiz patikasına dair net bir yönlendirme sunamaması, piyasalardaki belirsizliği artırıyor.

Analistler, Fed’in enflasyondan ziyade iş gücü piyasasındaki zayıflık sinyallerine odaklandığını belirtiyor. Özellikle istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi, gelecek yıl faiz indirimi ihtimalini güçlendirebilir.

Fed üyelerinden gelen mesajlar

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut para politikasının gereksiz derecede kısıtlayıcı olduğunu savunurken, New York Fed Başkanı John Williams ise son faiz kararının doğru bir adım olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin sona erecek olması ve yerine kimin atanacağına dair gelişmeler de altın piyasaları tarafından yakından izleniyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Altınla birlikte gümüş fiyatları da yatırımcıların radarında. Serbest piyasada gümüşte düşüş eğilimi öne çıkıyor.

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 86,63 TL 86,73 TL -1,40% 09:46 Gümüş ($/ONS) 63,05 $ 63,09 $ -1,51% 10:01 Gümüş (Euro/ONS) 53,63 € 53,69 € -1,50% 10:01

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 5.892,97 TL, satış fiyatı 5.893,74 TL seviyesinde.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın alışta 9.478,00 TL, satışta 9.710,00 TL’den işlem görüyor.

Ons altın fiyatı bugün kaç dolar?

Ons altın alış fiyatı 4.286,83 dolar, satış fiyatı 4.287,39 dolar.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Fed’in faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel veri gündemi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Altın fiyatları canlı nereden takip edilir?

Serbest piyasa altın fiyatları anlık olarak güncellenen tablolar üzerinden takip edilebilir.

Altın fiyatları bugün sınırlı düşüşlerle işlem görürken, yatırımcıların odağında Fed açıklamaları ve yoğun veri gündemi bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları başta olmak üzere tüm altın türlerindeki güncel rakamlar, piyasadaki yön arayışının sürdüğünü gösteriyor.