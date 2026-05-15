Altın fiyatları çakıldı

Altın fiyatları güne adeta çakılarak başladı. Enerji maliyetlerdeki artış ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi yüksek seviyede tutacağı beklentisi altında şok etkisi yarattı.

Gram altın güne yüzde 1,66 lira düşüşle 6 bin 680 liradan işlem görerek başladı.

Çeyrek altın 10 bin 916 TL, yarım altın 21 bin 826 TL, cumhuriyet altını ise 43 bin 511 TL'den satılıyor.

Ons altın da önceki kapanışa göre yüzde 1,62 düşüşle 4 bin 575 dolardan işlem görüyor.

Spot altın ise dördüncü işlem gününde de değer kaybını sürdürerek yüzde 0,8 erimeyle ons başına 4 bin 613,19 dolara kadar düştü.