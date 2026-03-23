Altın fiyatları çakıldı: Düşüş sürüyor
Altın fiyatlarındaki gerileme yeni haftada da sürdü. Ons altın 4 bin 320 dolara kadar inerken gram altın 6 bin 225 TL seviyesinden güne başladı; piyasalarda düşüşte Fed’in faiz indirimi beklentisinin zayıflaması etkili oluyor.
Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yüksek tutması enflasyon kaygılarını büyütürken, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.
Son 1 haftadır süren altındaki düşüş haftanın ilk günü de devam etti.
Ons altın 23 Mart sabahında 4 bin 320 dolara kadar gerilerken, gram altın 6 bin 225 TL'den güne başladı.
Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
• Gram altın satış fiyatı: 6.212,98 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.293,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 22.517,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 45.665,78 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.862,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 114.514,65 TL
• Ons altın satış fiyatı: 4.369,98 dolar