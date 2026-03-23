Altın fiyatları çakıldı: Düşüş sürüyor

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yüksek tutması enflasyon kaygılarını büyütürken, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Son 1 haftadır süren altındaki düşüş haftanın ilk günü de devam etti.

Ons altın 23 Mart sabahında 4 bin 320 dolara kadar gerilerken, gram altın 6 bin 225 TL'den güne başladı.

Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

• Gram altın satış fiyatı: 6.212,98 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.293,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 22.517,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 45.665,78 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.862,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 114.514,65 TL

• Ons altın satış fiyatı: 4.369,98 dolar