Altın fiyatları denge arayışında

Altın fiyatları, doların yeniden güç kazanması ve yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle üç günlük yükselişin ardından bugün yatay seyretti.

Küresel piyasalarda spot altın, yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 4 bin 107,41 dolar seviyesine indi. ABD altın vadeli kontratları da aynı dönemde yüzde 0,1 azalışla 4 bin 113,80 dolar olarak kaydedildi.

ABD’de ons altın tarafında yaşanan bu düşüş, Türkiye’de gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın yüzde 0,5 değer kaybederek 5 bin 578 lira civarında işlem görmeye devam ediyor.