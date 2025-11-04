Altın Fiyatları Düştü! | Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın ve Bilezik Kaç Lira? (4 Kasım 2025 Salı)

Altın piyasasında düşüş trendi devam ediyor. 4 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları geriledi. Küresel piyasalarda ons altının 3.974 dolar seviyesine kadar düşmesiyle birlikte, yurt içi serbest piyasada da fiyatlar aşağı yönlü seyretti. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatları kaç TL oldu? İşte en güncel rakamlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (4 KASIM 2025 SALI)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın 5.376,14 5.376,90 -0,83% 08:59 22 Ayar Bilezik 5.025,37 5.070,93 -0,79% 08:59 Çeyrek Altın 8.986,00 9.069,00 -0,80% 08:59 Yarım Altın 17.972,00 18.126,00 -0,80% 08:59 Tam Altın 35.686,91 36.400,89 -0,71% 17:02 Cumhuriyet Altını 35.833,00 36.109,00 -0,80% 08:59 Reşat Altını 35.865,47 36.141,95 -0,71% 08:59 18 Ayar Altın (TL/Gr) 3.924,58 3.925,14 -0,83% 08:59 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.027,36 4.103,54 -0,70% 08:59

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN FİYATI

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 3.974,10 dolar alış, 3.974,66 dolar satış seviyelerinde işlem görüyor. Bu da %-0,89 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Dolar/TL paritesindeki hareketlilik de yurt içi altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları

Ziynet 2.5: 89.217 TL (alış) - 90.667 TL (satış)

Beşli Altın: 180.664 TL (alış) - 184.237 TL (satış)

Gremse Altın: 89.217 TL (alış) - 91.281 TL (satış)

Ata Altın: 36.802 TL (alış) - 37.740 TL (satış)

GÜMÜŞ FİYATLARI DA GERİLEDİ

Altınla birlikte gümüş fiyatları da düşüşte. 4 Kasım sabahı itibarıyla gümüş gram fiyatı 64,34 TL seviyesinde. Ons bazında ise 47,54 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da gümüşte yaklaşık %1,35 oranında bir azalış anlamına geliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki gerilemenin temel nedeni, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve küresel risk iştahındaki artış. Ayrıca doların güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini kısmen azaltıyor. Türkiye’de ise döviz kurlarındaki oynaklık ve iç talep zayıflığı, gram altın fiyatını baskılıyor.

GÜNÜN ÖZETİ

4 Kasım 2025 Salı itibarıyla hem yurtiçi hem küresel piyasalarda altın düşüşte. Gram altın 5.376 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 9.000 TL bandında bulunuyor. Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmanın süreceğini, orta vadede ise ons altının 4.000 dolar sınırında tutunma çabası gösterebileceğini belirtiyor.

Gram altın bugün ne kadar?

4 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5.376 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 8.986 TL, satış fiyatı ise 9.069 TL olarak belirlendi.

Altın fiyatları neden düştü?

ABD dolarının güçlenmesi, Fed’in faiz kararlarına ilişkin beklentiler ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi altın fiyatlarını aşağı çekti.

Bilezik fiyatları ne kadar?

22 ayar bilezik bugün 5.025 TL alış, 5.070 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

Altın almak için uygun zaman mı?

Kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların piyasa verilerini takip ederek kademeli alım stratejisi uygulamaları öneriliyor.

4 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları, hem ons hem gram bazında düşüş eğiliminde. Yatırımcılar için bu süreçte piyasalardaki gelişmeleri anlık takip etmek, fırsatları doğru zamanda değerlendirmek büyük önem taşıyor.