Altın fiyatları düşüşe geçti

Altın fiyatları yatırımcıların gelecek hafta açıklanacak ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirme kararına yönelik pozisyon alması ile güne düşüşle başladı.

Ons altın yüzde 0,6 kayıpla 4.180 doların altına gerileyerek 2 günün en düşüklerini gördü.

Gram altın 5707 TL'den, Kapalıçarşı'da Gram altın ise 5800 TL'den satılıyor.

Ons gümüş yüzde 1,2 kayıpla 57,8 doların altına geriledi.

Piyasalarda Fed'in olası 25 puan faiz indirme kararı olasılığı yüzde 90'a yakın fiyatlanıyor. Öte yandan altına yön veren başka bir veri olan ADP’nin istihdam raporu dün yayımlandı.

Rapora göre, ABD özel sektör istihdamı Kasım ayında 32 bin kişi azaldı, bu iki buçuk yıldan uzun süredir görülen en sert düşüş oldu.