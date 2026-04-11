ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE! 11 Nisan 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Küresel piyasalarda gözler Ortadoğu’daki savaşa çevrilmiş durumda. Bölgeden gelen haberler altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, yatırımcılar da anlık değişimleri yakından takip ediyor. Özellikle CANLI altın fiyatları, Altın fiyatları gram, Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı ve bilezik fiyatları konuları bugün yeniden hız kazandı.

Uzmanlar ise altın yatırımı yapmak isteyenleri ve elinde altın bulunduranları temkinli olmaları yönünde uyarıyor. Güncel tabloda hem gram altında hem de ons tarafında düşüş dikkat çekerken, Altın fiyatları hesaplama yapanlar için yeni fiyat seviyeleri önem kazandı. Aynı şekilde Altın Fiyatları Euro, Altın Fiyatları 24 Ayar, Bilezik kaç lira ve bilezik gram fiyatı gibi başlıklar da yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

11 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte gün içinde takip edilen güncel altın verileri:

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.811,84 6.812,73 -0,26% 23:59 22 Ayar Bilezik 6.214,32 6.280,09 0,01% 09:54 Altın (ONS) 4.749,06 4.749,68 -0,35% 23:59 Altın ($/kg) 151.919,00 151.939,00 -0,37% 23:59 Altın (Euro/kg) 178.946,00 178.970,00 -0,37% 23:59 18 Ayar Altın TL/Gr 4.972,64 4.973,29 -0,26% 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 3.728,81 4.952,98 -0,34% 10:10

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Bugünkü fiyat hareketlerinde ana gündem maddesi Ortadoğu’daki savaş oldu. Bölgeden gelen haber akışı, küresel piyasalarda güvenli liman algısını doğrudan etkilerken altın tarafında da sert olmayan ancak dikkat çekici dalgalanmalar yaşanıyor. Bu nedenle yatırımcıların CANLI altın fiyatları ekranını sık sık kontrol ettiği görülüyor.

Özellikle gram altın, ons altın, kilogram bazında dolar ve euro fiyatlaması ile bilezik tarafındaki hareketlilik, piyasadaki yön arayışını daha görünür hale getiriyor. Bu tablo, Altın fiyatları gram ve Altın Fiyatları Euro başlıklarının neden bu kadar yoğun arandığını da ortaya koyuyor.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA: GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları hesaplama yapmak isteyenler için gram bazında güncel satış fiyatı önemli bir referans oluşturuyor. Verilere göre Altın (TL/GR) satış fiyatı 6.812,73 TL seviyesinde bulunuyor.

Aşağıdaki tabloda gram altın için farklı ağırlıklara göre hesaplanan tutarlar yer almaktadır:

Gram Altın Fiyat Hesaplama Tablosu

Miktar Birim Fiyat Toplam Tutar 1 Gram Altın 6.812,73 TL 6.812,73 TL 10 Gram Altın 6.812,73 TL 68.127,30 TL 50 Gram Altın 6.812,73 TL 340.636,50 TL 100 Gram Altın 6.812,73 TL 681.273,00 TL

KUYUMCU ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİBİNDE ÖNE ÇIKAN VERİLER

Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı başlığı altında en çok dikkat çeken kalemlerden biri 22 ayar bilezik fiyatları oldu. 22 ayar bilezikte alış fiyatı 6.214,32 TL, satış fiyatı ise 6.280,09 TL olarak görülüyor.

Bu veri aynı zamanda “Bilezik kaç lira”, “bilezik fiyatları” ve “bilezik gram fiyatı” aramalarına yanıt arayanlar için de önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

22 Ayar Bilezik Fiyat Hesaplama Tablosu

Bilezik Ağırlığı Birim Fiyat Toplam Tutar 1 Gram Bilezik 6.280,09 TL 6.280,09 TL 10 Gram Bilezik 6.280,09 TL 62.800,90 TL 15 Gram Bilezik 6.280,09 TL 94.201,35 TL 20 Gram Bilezik 6.280,09 TL 125.601,80 TL 30 Gram Bilezik 6.280,09 TL 188.402,70 TL 50 Gram Bilezik 6.280,09 TL 314.004,50 TL

ALTIN FİYATLARI EURO VE ONS ALTIN CEPHESİNDE SON DURUM

Altın Fiyatları Euro başlığında takip edilen veriye göre altının euro bazlı kilogram fiyatı 178.970,00 seviyesinde bulunuyor. Aynı anda dolar bazında kilogram fiyatı ise 151.939,00 olarak kaydedilmiş durumda.

Öte yandan Altın (ONS) satış fiyatı 4.749,68 seviyesinde. Ons altında görülen -0,35% oranındaki değişim, küresel fiyatlamadaki baskının sürdüğünü gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI 24 AYAR ARAMALARINDA NEDEN YOĞUNLUK VAR?

Yatırımcılar ve birikim sahipleri sadece gram altını değil, aynı zamanda Altın Fiyatları 24 Ayar aramasını da yoğun biçimde yapıyor. Bunun temel nedeni, piyasadaki yönü anlamak için yüksek saflıktaki altın fiyatlamasının referans olarak görülmesi. Güncel tabloda gram altın fiyatı, piyasayı okumak isteyenler için önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Benzer şekilde 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarındaki hareketler de altın piyasasının genel görünümüne dair fikir veriyor. Bugünkü verilerde 18 ayar altın satış fiyatı 4.973,29 TL, 14 ayar altın satış fiyatı ise 4.952,98 TL seviyesinde yer alıyor.

YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT EDİYOR?

Bugünkü fiyat hareketlerinde yatırımcıların en çok baktığı başlıkların başında gram altın, bilezik, ons altın ve euro bazlı altın fiyatlaması geliyor. Özellikle kısa vadede işlem yapmak isteyenler için fiyatın hangi saatte güncellendiği de büyük önem taşıyor.

Bu nedenle CANLI altın fiyatları ve Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı aramalarında yalnızca rakam değil, güncelleme saati de dikkatle inceleniyor. Fiyatlardaki sınırlı düşüşe rağmen piyasalardaki hassasiyet sürüyor.

