Altın Fiyatları Düşüşte! 12 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. 12 Kasım 2025 sabahında hem gram altın hem de çeyrek altın fiyatlarında gerileme dikkat çekti. Küresel piyasalarda ons altın değer kaybederken, serbest piyasada gram altın da aynı yönlü hareket ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam ve bilezik fiyatları kaç TL oldu? İşte 12 Kasım 2025 tarihli güncel altın tablosu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (12 KASIM 2025)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın 5.573,62 5.574,27 -0,57 08:47 Çeyrek Altın 9.385,00 9.474,00 -0,57 08:46 Yarım Altın 18.770,00 18.936,00 -0,57 08:46 Cumhuriyet Altını 37.425,00 37.751,00 -0,56 08:46 Ons Altın ($) 4.105,43 4.106,00 -0,58 09:02 22 Ayar Bilezik 5.254,97 5.287,74 -0,30 08:47 18 Ayar Altın 4.068,74 4.069,22 -0,57 08:47 14 Ayar Altın 3.164,29 4.264,41 -0,50 08:46

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı Ziynet 2.5: 93.007,50 TL (alış) – 94.493,97 TL (satış)

Beşli Altın: 188.340,20 TL (alış) – 192.013,60 TL (satış)

Gremse Altın: 93.007,50 TL (alış) – 95.134,01 TL (satış)

Ata Altın: 38.365,60 TL (alış) – 39.333,70 TL (satış)

Tam Altın: 37.203,00 TL (alış) – 37.937,23 TL (satış)

BİLEZİK FİYATLARI (12 KASIM 2025)

Bilezik fiyatları da altınla birlikte hafif geriledi. İşte gram bazında 22 ayar bilezik fiyatları:

1 Gram 22 Ayar Bilezik: 5.287,74 TL

5 Gram 22 Ayar Bilezik: 26.438,70 TL

10 Gram 22 Ayar Bilezik: 52.877,40 TL

20 Gram 22 Ayar Bilezik: 105.754,80 TL

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 69,35 69,40 -0,23 08:47 Gümüş ($/ONS) 51,12 51,16 -0,12 09:02 Gümüş (Euro/ONS) 44,16 44,20 -0,05 09:02

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Son günlerde altın fiyatlarının düşmesinde dolar endeksinin güçlenmesi ve ons altındaki baskı etkili oldu. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte yatırımcılar güvenli liman olan altından uzaklaşmaya başladı. Bu durum, iç piyasada gram altın fiyatlarının da aşağı yönlü seyretmesine yol açtı.

Ekonomistler, kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini ancak uzun vadede altının yeniden yükseliş trendine girebileceğini belirtiyor. Özellikle jeopolitik gelişmeler, merkez bankası alımları ve dolar/TL paritesi fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

12 Kasım 2025 gram altın ne kadar?

Gram altın alış 5.573,62 TL, satış 5.574,27 TL’dir.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın alış 9.385 TL, satış 9.474 TL’dir.

Yarım altın fiyatı ne kadar?

Yarım altın alış 18.770 TL, satış 18.936 TL olarak işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını kaç lira?

Cumhuriyet altını alış 37.425 TL, satış 37.751 TL’dir.

1 gram 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

1 gram 22 ayar bilezik satış fiyatı 5.287,74 TL’dir.

5 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

5 gram 22 ayar bilezik fiyatı yaklaşık 26.438,70 TL’dir.

10 gram 22 ayar bilezik fiyatı nedir?

10 gram 22 ayar bilezik 52.877,40 TL seviyesindedir.

20 gram 22 ayar bilezik ne kadar?

20 gram 22 ayar bilezik satış fiyatı 105.754,80 TL civarındadır.

Ons altın bugün kaç dolar?

Ons altın fiyatı 4.105,43 dolar alış, 4.106,00 dolar satış seviyesindedir.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatları, küresel piyasalarda ons altının düşmesi, doların güçlenmesi ve yatırımcı talebinin azalması nedeniyle düşüş eğilimindedir.

Altın fiyatları 12 Kasım 2025 itibarıyla düşüş eğiliminde seyrediyor. Gram altın 5.574 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın 9.474 TL’den satılıyor. Yatırımcılar için kısa vadede temkinli, uzun vadede ise fırsat dolu bir dönem öngörülüyor.