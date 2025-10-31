ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE! | 31 Ekim 2025 Güncel Altın Fiyatları: Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları 31 Ekim 2025 Cuma sabahına düşüşle başladı. Küresel piyasalarda ons altın gerilerken, gram ve çeyrek altın da aşağı yönlü hareket ediyor. Ekonomik veriler ve dolar endeksindeki hafif yükseliş, değerli metallerin üzerinde baskı oluşturuyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak veriler öncesinde temkinli duruşunu sürdürüyor.

31 EKİM 2025 CUMA ALTIN FİYATLARI (SERBEST PİYASA)

İstanbul Kapalıçarşı ve serbest piyasa altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren sınırlı düşüş eğiliminde. İşte en güncel veriler:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.410,77 5.411,49 -0,35% 09:03 Çeyrek Altın 9.171,00 9.291,00 -0,39% 09:03 Yarım Altın 18.343,00 18.571,00 -0,38% 09:03 Cumhuriyet Altını 36.573,00 36.995,00 -0,38% 09:03 Altın (ONS) 4.013,89 $ 4.014,41 $ -0,26% 09:18 22 Ayar Bilezik 5.117,00 5.192,34 -0,11% 09:03 Reşat Altını 36.605,47 37.027,95 -0,29% 09:03 18 Ayar Altın (TL/GR) 3.949,86 3.950,39 -0,35% 09:03 14 Ayar Altın (TL/GR) 3.090,88 4.191,80 -0,33% 09:03

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (31 EKİM 2025)

Kapalıçarşı’da işlem gören altın türlerinde öğleden sonra sınırlı artışlar görüldü. Özellikle ziynet ve beşli altın fiyatlarında hafif yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Kapalıçarşı Ziynet 2.5 90.061,39 91.502,53 +0,66% 17:00 Kapalıçarşı Beşli Altın 182.374,32 185.934,94 +0,66% 17:00 Gremse Altın 90.061,39 92.122,31 +0,66% 17:00 Tam Altın 36.024,56 36.736,24 +0,66% 17:00

ONS ALTIN FİYATI VE KÜRESEL PİYASALAR

Ons altın fiyatı bugün yüzde 0,26 düşüşle 4.014 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ekonomisinden gelen pozitif veriler ve dolar endeksindeki sınırlı artış, ons fiyatlarını baskı altında tutuyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimaline yönelik açıklamaları yakından izliyor. Uzmanlara göre, ons altının 4.000 dolar desteğini koruması kritik öneme sahip.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Saat Gümüş (TL/GR) 66,16 66,24 +0,31% 09:03 Gümüş ($/ONS) 49,18 49,24 +0,67% 09:18 Gümüş (Euro/ONS) 42,49 42,56 +0,61% 09:18

GÜNÜN ALTIN YORUMLARI

Analistler, küresel risk iştahındaki artış ve doların güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında kısa vadeli bir düzeltme yaşandığını belirtiyor. Ancak uzun vadede jeopolitik riskler ve faiz indirimi beklentileri, altının güvenli liman özelliğini korumasını sağlıyor. Yatırımcılar için gram altın 5.400 TL seviyesi kritik destek noktası olarak görülüyor.

31 Ekim 2025 altın fiyatları neden düştü?

ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler ve dolar endeksindeki artış, altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Küresel piyasalarda risk iştahının artması da yatırımcıların altından çıkışını hızlandırdı.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

31 Ekim 2025 sabahı itibarıyla gram altın 5.410 TL alış, 5.411 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?

Çeyrek altın 9.171 TL’den alınırken, 9.291 TL’den satılıyor.

BİLEZİĞİN GRAMI KAÇ TL? 10 GRAM BİLEZİK KAÇ LİRA?

Bileziğin gramı 5.190 TL. 10 gram bilezik 51.900 liradan satılıyor. 20 gram bilezik ise 103 bin 800 lira.

ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ons altın 4.014 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Günlük bazda yüzde 0,26 düşüş yaşandı.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

Uzmanlar, kısa vadede düşüşlerin sınırlı kalabileceğini, uzun vadede ise küresel ekonomik belirsizliklerin altına yeniden destek sağlayabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları 31 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla düşüş eğiliminde olsa da, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyor. Gram altın 5.400 TL seviyelerinde tutunurken, ons altın 4.000 dolar desteğini test ediyor. Ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının para politikaları, önümüzdeki haftalarda altının yönünü belirlemeye devam edecek.