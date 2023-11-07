Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları yurt içinde düşüşe geçti. Güne 1808 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1806 liradan işlem görüyor. Gram altın 3 Kasım günü 1826 TL ile zirveyi görmüştü.

Altın fiyatları artan küresel risk iştahının etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artması ve işsizlik oranının yükseliş göstermesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti.

Geçen hafta 2 bin dolar seviyesinin altına inen ons altın fiyatı cuma günü bu gelişmeyle birlikte 2004 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

ONS ALTIN DÜN DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününe 1992 dolardan başlayan ons altın 1977 dolara kadar geriledikten sonra günü bu seviyeden kapattı.

GRAM ALTIN HACİMSİZ SEYRETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dün hacimsiz bir seyir izledi. Güne 1808 liradan başlayan gram altın değişim göstermedi. Genel itibarıyla yatay seyir izleyen gram altın fiyatı günü bu seviyeden kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1977 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1973 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1971 dolar, en yüksek ise 1978 dolar seviyeleri görüldü.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Güne 1808 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1806 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1802 lira, en yüksek ise 1819 lira seviyeleri görüldü.

Çeyrek altın 2921 TL, yarım altın 5842 TL, Cumhuriyet altını ise 11974 TL'den işlem görüyor.

Geçen hafta cuma günü ABD’de iş gücü istatistiklerinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yükselmiş 1826 TL ile zirveyi görmüştü.