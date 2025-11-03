Altın Fiyatları Düşüşte! | Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın ve Bilezik Kaç Lira? (3 Kasım 2025 Pazartesi)

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda ons altındaki zayıf görünüm, dolar/TL kurundaki dengelenme ve yatırımcıların faiz kararlarını beklemesiyle birlikte gram altın fiyatı geriledi. Yatırımcılar, “Bugün altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL oldu?” sorularının yanıtını merak ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (3 KASIM 2025)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Son Güncelleme Gram Altın (TL/GR) 5.411,59 5.412,39 -0,33% 23:59 22 Ayar Bilezik 5.116,83 5.147,26 -0,97% 14:30 Çeyrek Altın 9.135,00 9.222,00 -1,13% 15:03 Yarım Altın 18.269,00 18.433,00 -1,12% 15:03 Tam Altın 35.950,75 36.661,09 -0,20% 12:48 Cumhuriyet Altını 36.427,00 36.719,00 -1,12% 15:03 Reşat Altını 36.459,47 36.751,95 -1,03% 15:03 18 Ayar Altın (TL/GR) 3.950,46 3.951,04 -0,33% 23:59 14 Ayar Altın (TL/GR) 3.078,30 4.164,30 -0,99% 15:03 Altın (ONS) 4.002,93 4.003,51 -0,53% 23:59

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da da altın fiyatları gerileme eğiliminde. Özellikle yatırım amaçlı alınan Ata altın, Gremse altın ve Beşli altın türlerinde düşüş dikkat çekiyor.

Ata Altın: Alış 37.074 TL – Satış 38.010 TL

Alış 37.074 TL – Satış 38.010 TL Beşli Altın: Alış 182.000 TL – Satış 185.554 TL

Alış 182.000 TL – Satış 185.554 TL Gremse Altın: Alış 89.876 TL – Satış 91.933 TL

SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş Türü Alış Satış Değişim (%) Güncelleme Gümüş (TL/GR) 65,80 65,90 -0,22% 23:59 Gümüş ($/ONS) 48,66 48,73 -0,37% 23:59 Gümüş (Euro/ONS) 42,17 42,24 -0,14% 23:58

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ

Altın fiyatlarının gerilemesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, dolar endeksindeki yükseliş ve küresel tahvil getirilerindeki artış etkili oldu. Ayrıca jeopolitik risklerin azalması da güvenli liman talebini zayıflattı. İç piyasada ise TL’nin istikrarlı seyri altın fiyatlarını baskılıyor.

Gram Altın Neden Geriliyor?

Gram altın, ons altınla birlikte hareket ettiği için uluslararası piyasalardaki düşüşler iç fiyatlara doğrudan yansıyor. Dolar/TL paritesindeki stabil seyir de gram altının yükselme potansiyelini sınırlıyor.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Uzmanlara göre kısa vadeli düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak günlük dalgalanmalara karşı temkinli olunması ve küresel ekonomik verilerin yakından izlenmesi tavsiye ediliyor.

1. Bugün gram altın ne kadar?

3 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5.411 TL alış ve 5.412 TL satış seviyesinde işlem görüyor.

2. Çeyrek altın bugün kaç TL?

Çeyrek altın alış fiyatı 9.135 TL, satış fiyatı ise 9.222 TL’dir.

3. Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Cumhuriyet altını serbest piyasada 36.427 TL’den alınıp 36.719 TL’den satılmaktadır.

4. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi?

Küresel faiz kararları ve dolar endeksinin yönüne bağlı olarak kısa vadeli dalgalanmalar devam edebilir. Ancak uzun vadede altının güvenli liman özelliği korunmaktadır.

5. Gümüş fiyatları da düşüyor mu?

Evet. Gümüş de altınla paralel olarak değer kaybetti. Gram gümüş fiyatı 65,90 TL’ye geriledi.

Altın fiyatları bugün itibarıyla gerileme eğiliminde olsa da, yatırımcıların uzun vadeli stratejilerini korumaları öneriliyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi geleneksel yatırım araçları, kısa vadeli düşüşlere rağmen portföy çeşitliliği için hâlâ güvenli seçenekler arasında yer alıyor.