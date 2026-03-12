ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! 12 Mart 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın piyasasında yeni gün düşüşle başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın fiyatı, 22 ayar bilezik fiyatı ve ons altın değerleri 12 Mart 2026 Perşembe günü itibarıyla gerileme gösterdi. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve doların güçlenmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda dikkatle takip edilirken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ise tamamen ortadan kalkmış değil. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yükselen petrol fiyatları ve buna bağlı enflasyon endişeleri küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Uzmanlara göre altındaki son düşüşler bazı yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

12 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

12 Mart 2026 Perşembe sabah saatleri itibarıyla piyasada öne çıkan güncel altın fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 7.304,39 - 7.305,30 -0,43% 09:20 22 Ayar Bilezik 6.672,39 - 6.738,64 -0,55% 09:20 Ons Altın 5.159,74 - 5.160,37 -0,31% 09:35 Altın ($/kg) 164.752,00 - 164.773,00 -0,50% 09:20 Altın (Euro/kg) 190.990,00 - 191.014,00 -0,50% 09:20 18 Ayar Altın 5.332,20 - 5.332,87 -0,43% 09:20 14 Ayar Altın 4.027,66 - 5.302,89 -0,36% 09:20

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarının yönünü belirleyen en önemli faktörler küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler oluyor. 12 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında birkaç önemli neden bulunuyor.

ABD Dolarının Güçlenmesi

Küresel piyasalarda ABD dolarının değer kazanması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Doların güçlenmesi, yatırımcıların altın yerine dolar bazlı varlıklara yönelmesine neden olabiliyor.

Jeopolitik Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının yakında sona erebileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda risk algısını bir miktar düşürdü. Ancak Orta Doğu'daki gerilim tamamen sona ermediği için altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor.

Petrol Fiyatları ve Enflasyon Endişeleri

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş küresel enflasyon endişelerini artırdı. Bu durum bazı dönemlerde altına talebi artırırken kısa vadede fiyat hareketlerinde dalgalanma yaratabiliyor.

UZMANLARA GÖRE ALTINDA ALIM FIRSATI

Piyasa uzmanları altın fiyatlarında yaşanan kısa vadeli düşüşlerin bazı yatırımcılar için fırsat oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için gram altın fiyatındaki geri çekilmelerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Gram altın bugün kaç TL?

12 Mart 2026 itibarıyla gram altın fiyatı yaklaşık 7.304 TL – 7.305 TL aralığında işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı yaklaşık 6.672 TL – 6.738 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın fiyatı yaklaşık 5.159 – 5.160 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD dolarının güçlenmesi, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar etkili oluyor.

12 Mart 2026 Perşembe günü altın piyasasında sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Gram altın, ons altın ve bilezik fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler küresel gelişmelerle yakından bağlantılı. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini ancak uzun vadeli yatırımcılar için bu tür düşüşlerin önemli fırsatlar yaratabileceğini ifade ediyor.