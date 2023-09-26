Altın fiyatları güne düşüşle başladı

Gram altın önceki kapanışının altında 1675 TL'den başladı. Çeyrek altın ise 2738 lira seviyesinden satılıyor.

Altın fiyatları yurt içi ve yurt dışında gününe düşüşle başladı.

Gram altın (spot) 1 liralık gerileyişle 1675 liradan satılıyor. Gram altın, gün içerisinde en düşük 1672 lirayı, en yüksek ise 1689 lirayı gördü.

Çeyrek altın yüzde 0,07'lik düşüşle 2738 lira seviyesinden satılıyor.

Yarım altın ise 5476 liradan fiyatlanıyor. Yarım altın, haftanın ilk gününü 5481 liradan noktalamıştı.

Önceki kapanışı 10929 lira olan cumhuriyet altını, 10917 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise yüzde 0,19'luk düşüşle 1912 dolar seviyesinde.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl bir kez daha faizleri artıırp artırmayacağına dair ipucu verecek olan tüketici enflasyonu verisi öncesinde dolar ve ABD tahvil getirileri yükselirken geriledi.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Fed yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek" dedi.