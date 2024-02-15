Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Bugün 1967 liradan açılan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1969 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1964 lira, en yüksek ise 1996 lira seviyeleri test edildi.

Ekonomi 15.02.2024 09:29 Giriş: 15.02.2024 09:29

Güncelleme: 15.02.2024 09:33 Kaynak: Haber Merkezi

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Altının gramı dün 2 bin lirayı gördükten sonra bugüne düşüşle başladı. Bugün 1967 liradan açılan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1969 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1964 lira, en yüksek ise 1996 lira seviyeleri test edildi. Haftanın dördüncü işlem gününe 1991 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1992 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1990 dolar, en yüksek ise 1994 dolar seviyeleri görüldü. Çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor. Altın fiyatlarında yükseliş