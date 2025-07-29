Altın fiyatları güne nasıl başladı?

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe sınırlı dalgalanmayla başladı. Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini gören gram altın, bu sabah itibariyle 4 bin 300 TL civarından işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın, sabah saatlerinde 3.313 dolar seviyelerinde işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın 4.325 TL’den satılırken, alış fiyatı 4.324 TL olarak kaydedildi. Önceki kapanışa göre sınırlı bir artış gözlemlendi.

Çeyrek altın 7.130 TL’den satışa sunulurken, alış fiyatı 7.065 TL oldu. Yarım altın 14.263 TL’ye, tam altın ise 28.292 TL’ye kadar yükselirken cumhuriyet altını da 28.392 TL’den işlem görüyor.

Uzmanlar, ons altının küresel piyasalarda yön arayışını sürdürdüğünü ve bu durumun yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdığını belirtiyor. ABD ile Avrupa Birliği arasında yapılan yeni ticaret anlaşmasının ardından talepte sınırlı düşüş gözlemleniyor.

Ekonomistler, gün içinde açıklanacak veri akışına ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak altın fiyatlarında sınırlı dalgalanmaların devam edebileceğini vurguluyor.