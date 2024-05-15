Altın fiyatları güne yatay başladı

Altın fiyatlar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin açıklanacağı güne yatay seviyede başladı. Altının gram fiyatı 2 bin 447 lira seviyesinde.

Altının ons fiyatı, dün günü kazançlı tamamlarken, haftanın ikinci gününe yatay seviyeden başladı.

Altın fiyatları, piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verileri öncesi yatay seyretti.

Ons altın yüzde 0,08 düşüşle 2 bin 356 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, 2 bin 447 lira civarında seyrederken, çeyrek altın 4 bin 034 lira seviyesinde el değiştiriyor.

Küresel piyasalar bugün, ABD nisan ayı enflasyon verisini yakından takip edecek. Kritik veri, Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi ve altın fiyatlarının da veriye göre yönünü belirleyeceği tahmin ediliyor.