Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 1965 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 21 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.