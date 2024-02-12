Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı?

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan gram altın 1997 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftayı 2 bin TL bandında kapatan altının gramı yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı

Haftanın ilk işlem gününe 1997 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay hareket ederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1992 lira, en yüksek ise 1999 lira seviyeleri test edildi.

Çeyrek altın ise 3363 liradan, yarım altın 6746 liradan işlem görüyor.

2024 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek 2023 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2021 dolar, en yüksek ise 2026 dolar seviyeleri görüldü.

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamasının ardından altın fiyatlarında baskı artmıştı.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Geçtiğimiz hafta genelinde Fed üyelerinden de faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalar geldi. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte altın fiyatları kararsız bir seyir izledi. Son dönemde piyasalarda Fed’den erken faiz indirimi beklentileri azaldı.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın saat 16.30’da açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verisinde olacak. Ocakta yıllık enflasyonun yüzde 3.4’ten 2.9’a yavaşlaması bekleniyor. Kritik veri altın fiyatlarında yönü belirleyecek.