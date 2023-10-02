Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.628 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.628 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurunda yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.629 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.628 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.675 liradan, Cumhuriyet altını 10.800 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.843 dolarla son 6 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

Analistler, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam raporunun başta döviz piyasaları olmak üzere altın ve değerli madenlerin yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de iş gücü piyasasının Fed'in "şahin" adımlarına karşın hala çok sıcak olduğunu hatırlatan analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın politika adımları üzerinde etkili olabileceğini aktardı.