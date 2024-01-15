Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Güne 1981 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1988 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sert yükseliş gösteren altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.

Cuma günü ons altın 2062 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 2047 dolardan kapattı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin hareketi ile yükseliş gösterdi. Cuma günü gram altın 1995 lirayı gördükten sonra 1981 liradan kapandı.

Haftaya 2048 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2053 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2045 dolar, en yüksek ise 2058 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1981 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1988 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1976 lira, en yüksek ise 1991 lira seviyeleri test edildi.