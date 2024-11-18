Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Haftayı 2 bin 837 TL'den kapatan gram altının satış fiyatı 2 bin 884 TL'ye yükseldi.

Geçen haftayı 19 bin 430 liradan kapatan Cumhuriyet altını ise yeni haftaya 19 bin 969 TL ile başladı.

Saat 09.00 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 944 TL, yarım altın ise 9 bin 883 TL'den işlem görüyor.