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Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Altının gramı tekrar 3 bin TL'ye yaklaşırken Cumhuriyet altını 20 bin TL bandında.

Ekonomi
  • 18.11.2024 10:07
  • Giriş: 18.11.2024 10:07
  • Güncelleme: 18.11.2024 10:13
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Haftayı 2 bin 837 TL'den kapatan gram altının satış fiyatı 2 bin 884 TL'ye yükseldi.

Geçen haftayı 19 bin 430 liradan kapatan Cumhuriyet altını ise yeni haftaya 19 bin 969 TL ile başladı.

Saat 09.00 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 944 TL, yarım altın ise 9 bin 883 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
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