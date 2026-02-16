Altın fiyatları haftaya sert düşüşle başladı

Geçen hafta perşembe günü sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya da gerilemeyle başladı.

Uluslararası piyasalarda ons altın 5 bin doların altına inerken, iç piyasada gram altın 7 bin TL seviyesinin altına düştü.

Geçen hafta gram altın yaklaşık 7 bin 35 TL seviyesinde, ons altın ise 5 bin dolar civarında kapanış yapmıştı.

Analistler, altın fiyatlarındaki hareketin küresel piyasalardaki belirsizlik, kâr satışları ve yatırımcıların yön arayışıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 5 bin 35 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 973 dolar, en yüksek 5 bin 35 dolar seviyesi görüldü.

Ons altın şu sıralar 4 bin 975 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 7 bin 62 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 991 TL, en yüksek 7 bin 75 TL seviyesi görüldü. Gram altın şu sıralar 6 bin 993 TL seviyesinde alıcı buluyor.

16 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

• Gram altın satış fiyatı: 7.015,63 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.944,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 23.888,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 47.971,27 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.594,00 TL

• Gremse altın satış fiyatı: 120.296,04 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.976,37 dolar

GÜMÜŞTE DE GERİLEME

Gümüş, yüzde 3’e yakın düşüşle 74,5 dolar seviyesine gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi. ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki piyasa tatilleri nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 76,95 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 74,52 dolar, en yüksek 78,20 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş şu sıralar 75,01 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 108,04 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 104,62 TL, en yüksek 109,24 TL seviyesi görüldü. Gram gümüş şu sıralar 105,3 TL seviyesinde işlem görüyor.