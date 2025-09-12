Altın fiyatları için rekor tahmin

İsviçre’nin bankacılık devi UBS, 2025 yıl sonu ve 2026 ortası için altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü güncelleyerek, beklenen Fed faiz indirimleri ve doların zayıflamasına dikkat çekti.

Bankanın yayımladığı rapora göre, 2025 yıl sonu için altın fiyat hedefi 300 dolarlık artışla ons başına 3 bin 800 dolara, 2026 ortası için ise 200 dolarlık yükselişle ons başına 3 bin 900 dolara çıkarıldı.

UBS ayrıca, altın borsa yatırım fonu (ETF) varlık öngörüsünü de yukarı taşıyarak, 2025 sonu itibarıyla 3 bin 900 tonun biraz üzerine çıkmasını ve böylece önceki rekor seviyelere yaklaşmasını beklediğini ifade etti.

Kaynak: BloombergHT