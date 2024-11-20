Altın fiyatları için yeni tahmin

İsviçre merkezli UBS'e göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2 bin 900 dolara yükselecek.

Levi Spry ve Lachlan Shaw'ın da aralarında bulunduğu UBS analistleri, değerli metalin yeniden tırmanmaya başlamasından önce daha güçlü dolar ve daha fazla ABD mali teşviğinin daha yüksek oranlara yol açma potansiyeline ilişkin endişeler nedeniyle muhtemelen bir konsolidasyon dönemi olacağını söyledi.

CNBC-e'nin aktardığına göre, analistler, ons altının 2 bin 950 dolara çıkacağını öngörerek, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.

UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2 bin 850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.

GOLDMAN: ONS ALTIN 3 BİN DOLARI GÖREBİLİR

Goldman Sachs bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3 bin dolara tırmanacağını tahmin etti.

UBS de para otoritelerinin daha fazla alım yapacağına işaret ederek "Fiziki külçe altın satın alma eğiliminde olan resmi sektörün, çeşitlendirme amacıyla ve jeopolitik gerilimler ve yaptırım riskleri nedeniyle rezervlere ekleme yapmaya devam etmesi muhtemel. Birçok merkez bankasının altın rezervleri toplam varlıklarının yüzdesi olarak küçük kalmaya devam ediyor" dedi.