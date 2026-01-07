Altın fiyatları kaç lira? Gram altın ve bilezik güncel fiyatlar
Altın fiyatları bugün kaç lira oldu, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın piyasasında düşüş sürüyor mu, yatırımcılar ne beklemeli? Gram altın, bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın güncel fiyatları kaç TL? Tüm yanıtlar haberimizde.
Altın fiyatları, yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın, bilezik ve farklı ayarlardaki altın türlerinin fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. İşte son verilere göre bugünün altın fiyatları ve detayları…
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (SON VERİLER)
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Son Güncelleme
|Gram Altın (TL/GR)
|6.168,00 TL
|6.168,77 TL
|-0,78%
|09:01
|22 Ayar Bilezik
|5.753,16 TL
|5.799,28 TL
|-0,60%
|09:01
|22 Ayar Altın (TL/GR)
|5.741,13 TL
|6.009,06 TL
|-0,68%
|09:01
|18 Ayar Altın (TL/GR)
|4.502,64 TL
|4.503,21 TL
|-0,78%
|09:01
|14 Ayar Altın (TL/GR)
|3.474,23 TL
|4.625,15 TL
|-0,60%
|09:01
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Gram altın ve bilezik fiyatlarında sınırlı düşüşler dikkat çekerken, yatırımcılar altın piyasasındaki hareketliliği yakından izlemeyi sürdürüyor. Hem yatırım hem takı amaçlı tercih edilen altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanabiliyor.
Altın fiyatları neden düşer veya yükselir?
- Küresel ekonomik gelişmeler
- Merkez bankası kararları
- Döviz kurundaki hareketlilik
- Jeopolitik riskler
- Talep ve arz dengesi
Gram altın bugün kaç lira?
Gram altın 6.168,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik alış 5.753,16 TL, satış 5.799,28 TL seviyesinde.
Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?
Altın fiyatları küresel piyasa koşullarına, dolar kuruna ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Altın fiyatları özellikle gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın tarafında yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Güncel rakamları yakından takip etmek, doğru yatırım stratejisi oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.