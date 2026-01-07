Altın fiyatları kaç lira? Gram altın ve bilezik güncel fiyatlar

Altın fiyatları, yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın, bilezik ve farklı ayarlardaki altın türlerinin fiyatlarındaki hareketlilik dikkat çekiyor. İşte son verilere göre bugünün altın fiyatları ve detayları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (SON VERİLER)

Altın Türü Alış Satış Değişim Son Güncelleme Gram Altın (TL/GR) 6.168,00 TL 6.168,77 TL -0,78% 09:01 22 Ayar Bilezik 5.753,16 TL 5.799,28 TL -0,60% 09:01 22 Ayar Altın (TL/GR) 5.741,13 TL 6.009,06 TL -0,68% 09:01 18 Ayar Altın (TL/GR) 4.502,64 TL 4.503,21 TL -0,78% 09:01 14 Ayar Altın (TL/GR) 3.474,23 TL 4.625,15 TL -0,60% 09:01

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram altın ve bilezik fiyatlarında sınırlı düşüşler dikkat çekerken, yatırımcılar altın piyasasındaki hareketliliği yakından izlemeyi sürdürüyor. Hem yatırım hem takı amaçlı tercih edilen altın fiyatlarında anlık değişimler yaşanabiliyor.

Altın fiyatları neden düşer veya yükselir?

Küresel ekonomik gelişmeler

Merkez bankası kararları

Döviz kurundaki hareketlilik

Jeopolitik riskler

Talep ve arz dengesi

Gram altın bugün kaç lira?

Gram altın 6.168,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik alış 5.753,16 TL, satış 5.799,28 TL seviyesinde.

Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları küresel piyasa koşullarına, dolar kuruna ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Altın fiyatları özellikle gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar ve 14 ayar altın tarafında yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Güncel rakamları yakından takip etmek, doğru yatırım stratejisi oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.