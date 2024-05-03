Altın fiyatları ne kadar oldu?

Fed'in faiz kararının ardından sınırlı yükseliş kaydeden altın fiyatlarında oynaklık devam ediyor. Gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe 2 bin 402 liradan başladı.

Çarşamba günü piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutma kararı sonrası çarşamba günü altın fiyatları yükselse de perşembe günü kazançlarını geri verdi. Dün ons altın 2 bin 303 dolardan kapanırken gram altın günü 2 bin 396 liradan tamamladı.

Haftanın son işlem gününe 2 bin 303 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2 bin 306 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 300 dolar, en yüksek ise 2 bin 308 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 397 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 402 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 392 lira, en yüksek ise 2 bin 405 lira seviyeleri görüldü.

Çeyrek altın ise 4 bin liradan civarında seyrediyor.