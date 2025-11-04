Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Düşüş Sürecek mi?

Altının ons fiyatı 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Küresel piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin spekülasyonlar azalırken, doların güçlenmesi değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Yatırımcılar, “Altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

ALTIN ONS FİYATI 4 BİN DOLARIN ALTINDA Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarında sert bir düşüş görüldü. Altının ons fiyatı, pazartesi günü yaşanan dalgalanmaların ardından 3 bin 985 doların altına gerileyerek son haftaların en düşük seviyesini gördü. Ekim ortasında 4 bin 381 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran altın, o tarihten bu yana kademeli bir gerileme eğilimi gösteriyor. Uzmanlara göre, bu düşüşün temel nedeni Fed’in faiz politikasına yönelik belirsizlik ve doların küresel ölçekte güçlenmesi.

FED’İN FAİZ KARARLARI ALTIN ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son iki toplantısında aldığı faiz indirimi kararları, altın fiyatlarını desteklemişti. Ancak piyasada, Aralık ayında yapılacak olan yılın son toplantısında yeni bir indirim kararı gelmeyebileceği yönündeki beklentiler arttı. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi zayıflatıyor. Çünkü yatırımcılar için faiz indirimi sürecinin yavaşlaması, doların yeniden cazip hale gelmesine neden oluyor. Nitekim ABD para birimi son günlerde değer kazanırken, avro/dolar paritesi 1,15’in altına inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILIYOR Altın fiyatları ile dolar endeksi arasında genellikle ters yönlü bir ilişki bulunuyor. Dolar endeksinin güçlenmesi, altın fiyatlarının zayıflamasına yol açıyor. Bu hafta doların değer kazanmasıyla birlikte yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi ve güvenli liman olarak görülen altın satış baskısı altına girdi. Buna ek olarak, bazı analistler jeopolitik risklerin azalması ve merkez bankalarının rezerv alımlarındaki yavaşlama gibi etkenlerin de altın üzerindeki destekleyici unsurları zayıflattığı görüşünde.

UZMANLARA GÖRE ALTINDA DÜŞÜŞ NE KADAR SÜRECEK? Piyasa analistleri, kısa vadede altın fiyatlarının 3.950 – 4.000 dolar bandında dengelenebileceğini, ancak Fed’in aralık toplantısından çıkacak kararın yön belirleyici olacağını vurguluyor. Eğer Fed faiz indirimlerine ara verirse, altın 3.900 doların altına sarkabilir. Ancak yeni bir indirim kararı alınırsa fiyatların yeniden 4.100 doların üzerine çıkması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI – GÜNCEL DURUM (4 KASIM 2025) Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Gram Altın 5.376,14 5.376,90 -0,83% Çeyrek Altın 8.986,00 9.069,00 -0,80% Yarım Altın 17.972,00 18.126,00 -0,80% Ons Altın ($) 3.974,10 3.974,66 -0,89%

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENLERİ Fed’in faiz indirimine ara verebileceği yönündeki beklentiler

Dolar endeksinin son haftalarda güç kazanması

Yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi

Jeopolitik belirsizliklerin azalması

Merkez bankalarının altın alımlarında yavaşlama

Altın neden düşüyor? Altının düşüşü, büyük ölçüde doların değer kazanması ve Fed’in faiz indirim beklentilerinin zayıflaması nedeniyle gerçekleşiyor. Dolar güçlendikçe, altın yatırımcılar için daha az cazip hale geliyor. Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Uzmanlara göre, altın fiyatları kısa vadede baskı altında kalabilir. Ancak Fed’in yıl sonuna kadar yeni bir faiz indirimi kararı alması durumunda altın yeniden yükseliş trendine girebilir. Gram altın fiyatı etkilenir mi? Evet, ons altındaki düşüş TL bazlı gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Ancak dolar/TL kurundaki hareketlilik bu etkiyi kısmen dengeleyebilir. Altın almak için doğru zaman mı? Yatırım uzmanları, kısa vadede oynaklığın devam edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle altın yatırımı yapacakların Fed toplantısı sonrası tabloyu takip etmeleri öneriliyor.