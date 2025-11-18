Altın Fiyatları Neden Düşüyor? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik kaç lira? 18 Kasım 2025 Salı Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında son günlerde dikkat çeken geri çekilme, yatırımcıların aklında “Altın fiyatları neden düşüyor?”, “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Altın alınır mı?” gibi kritik soruları gündeme getirdi. Ons altının Fed’in faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla dördüncü gününde de düşüş eğilimini sürdürmesi, altın kurunda aşağı yönlü hareketlere sebep oldu. Özellikle küresel piyasalarda işlem gören bir emtia olan ons altın değer kaybederken, iç piyasada altın fiyatları canlı takibi yapan yatırımcılar gelişmeleri yakından izliyor.

GÜNCEL SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI (TL / $)

Altın Türü Alış Satış Değişim (%) Saat ALTIN (TL/GR) 5.475,29 5.476,07 -0,37% 08:53 22 Ayar Bilezik 5.159,70 5.208,15 -0,13% 08:52 Altın (ONS) 4.014,82 4.015,38 -0,62% 09:07 Altın ($/kg) 128.661,00 128.679,00 -0,45% 08:53 Altın (Euro/kg) 149.333,00 149.354,00 -0,45% 08:53 Cumhuriyet Altını 36.877,00 37.171,00 -0,32% 08:53 Yarım Altın 18.494,00 18.645,00 -0,32% 08:53 Çeyrek Altın 9.247,00 9.328,00 -0,32% 08:53 Reşat Altını 36.909,47 37.203,95 -0,23% 08:53 Külçe Altın ($) 135.000,00 135.100,00 -0,44% 17:05

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın, küresel ekonomide güvenli liman olarak değerlendirilen, jeopolitik riskler ve ekonomik gelişmelere duyarlı bir emtiadır. Gram ve ons bazındaki hareketler, “Altın fiyatları neden düşüyor?” sorusunun cevabına ışık tutar. Özellikle dolar kuru, faiz oranları, enflasyon ve merkez bankalarının politikaları altın üzerinde belirleyici rol oynar.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Temel Unsurlar

Küresel ekonomik gelişmeler ve faiz kararları

Jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi

Döviz kuru ve arz-talep dengesi

Enflasyon ve resesyon beklentileri

Yatırımcılar günlük olarak “Bugün altın ne kadar?”, “Altın kaç TL oldu?” ve “Altın ne zaman yükselir?” gibi sorulara yanıt ararken, altın grafikleri üzerinden yön tayin etmeye çalışıyor. Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler, Gram altın yorum ve altın analizi raporlarına başvurarak strateji belirliyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ons altın, 31,1034768 gram saf altın içeren uluslararası bir ölçü birimidir. Dolayısıyla, ons fiyatındaki her hareket gram altın fiyatına doğrudan yansır. Türkiye’de yatırımcılar daha çok gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç TL gibi değerleri takip ederken, ons bazlı hareketler orta ve uzun vadeyi belirler.

BANKALARDA ALTIN FİYATLARI NEDEN FARKLI?

Bazı yatırımcılar, “Altın bozdurma fiyatı neden bankadan bankaya değişiyor?” sorusunu sıkça soruyor. Bunun temel nedeni, bankaların uyguladığı marj farkı ve döviz kuruna bağlı anlık fiyat güncellemeleridir. Bu nedenle Kapalıçarşı altın fiyatı ile bankalarda görülen fiyatlar farklılık gösterebilir.

ALTIN ALINIR MI? UZMAN YORUMU

Piyasalarda belirsizlik arttıkça, “Altın alınır mı?”, “Altın düşer mi yükselir mi?” soruları popüler hale geliyor. Kısa vadede dalgalanmalar devam etse de uzun vadeli yatırımcılar için altın hâlâ güvenli liman olma özelliğini koruyor.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Fed'in faiz indirim beklentilerinin azalması, doların güçlenmesi ve ons altındaki zayıf seyir altın fiyatlarını düşürüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Güncel verilere göre çeyrek altın alış 9.247 TL, satış 9.328 TL seviyesindedir.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 5.475,29 TL, satış 5.476,07 TL seviyesindedir.

BİLEZİK KAÇ LİRA?

22 ayar bilezik fiyatları, altın piyasasında en çok takip edilen veriler arasında yer alıyor. Güncel verilere göre 22 ayar bilezik alış fiyatı 5.159,70 TL, satış fiyatı ise 5.208,15 TL olarak işlem görüyor. Bu verilere göre 1 gram 22 ayar bilezik yaklaşık 5.208 TL, 5 gram bilezik 26.040 TL, 10 gram bilezik 52.081 TL, 20 gram bilezik ise yaklaşık 104.162 TL seviyesinde. Hem yatırım hem de takı amaçlı tercih edilen 22 ayar bilezik, yüksek saflığı ve kolay bozdurulabilir olması nedeniyle güvenli liman olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

Altın ne zaman yükselir?

Altın genellikle faiz indirimleri, yüksek enflasyon ve siyasi belirsizlik dönemlerinde yükseliş eğilimine girer.

Altın alınır mı?

Uzun vadede güvenli liman olarak değerlendirilen altın, kısa vadeli risklere rağmen yatırımcıların ilgisini koruyor.

Altın fiyatları; küresel gelişmeler, ons hareketleri, faiz kararları ve dolar kuruna bağlı olarak sürekli değişkenlik gösterir. Bu nedenle yatırım yapmadan önce altın fiyatları tahmin raporları, altın analizi ve uzman altın yorumları yakından takip edilmelidir. Günlük piyasa takibi için altın fiyatları canlı ekranları büyük önem taşır.