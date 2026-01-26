Altın fiyatları neden yükseliyor?

Haftanın ilk işlem gününde 5 bin 93 doları gören altının ons fiyatı rekor kırdı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,9 artışla 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 850 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 200 liradan satılıyor.

YÜKSELİŞİN NEDENİ

Ortadoğu'da jeopolitik risklerin sürmesi, yarı iletken sektöründeki satıcılı seyir ve ABD'de kar fırtınasının bazı sektörleri olumsuz etkilemesi varlık fiyatları ve yatırımcı tercihleri üzerinde etkili oluyor.

ABD'nin İran'a karşı olası bir askeri müdahale yapabileceğine yönelik beklentiler Ortadoğu'da tansiyonun yüksek kalmasında etkili olurken bölgedeki gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tutumu da yakından takip ediliyor. Trump, tarife uygulama kararından geri adım atsa da bölgeyle ilgili olası müzakerelere dair belirsizliklerin devam etmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Küresel risk algısının yüksek seyretmesi, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman tercihleri altın fiyatlarında yükselişin faktörlerinden bazıları oldu.