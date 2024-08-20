Altın fiyatları rekora doymuyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 741 liradan işlem görerek tüm zamanların en yükseğini gördü.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 521 dolarla tüm zamanların en yükseğine ulaştı.

Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 22 artış gösterdi.

ALTINDA FED ETKİSİ

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, resesyon korkularının da etkili olduğu ABD'de Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,88'de dengelenirken, dolar endeksi ise dün yüzde 101,85 ile 2 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Analistler, Fed'in faiz indirim sürecine girme ihtimalinin güçlenmesinin ons altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.