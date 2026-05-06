Altın fiyatları sıçradı: Gram altın kadar oldu?

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 779 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 6 bin 624 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 bin 779 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 140 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 430 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 2,3 üstünde 4 bin 660 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD ile İran arasında nihai bir anlaşmaya yönelik iyimserliklerin artmasıyla petrol fiyatları gerilerken, bu durumun enflasyonist endişeleri ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişeleri azaltması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinde görülen gerileme de altın fiyat fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Dolara talebin azalması da dolar cinsinden fiyatlandırılan metalleri daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların bu ürünlere talebinin artmasını sağlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ile hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.