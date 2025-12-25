Altın fiyatları tırmanıyor
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin liraya çıktı.
Piyasada altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 841 milyon 508 bin 123,81 lira, işlem miktarı ise 462,16 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 371 milyon 43 bin 498,6 lira olarak gerçekleşti.