Altın fiyatları tırmanıyor

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin lira oldu.

Ekonomi
  • 25.12.2025 16:51
  • Giriş: 25.12.2025 16:51
  • Güncelleme: 25.12.2025 16:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 255 bin liraya çıktı.

Piyasada altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 250 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 200 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 841 milyon 508 bin 123,81 lira, işlem miktarı ise 462,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 371 milyon 43 bin 498,6 lira olarak gerçekleşti.

