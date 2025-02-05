Altın fiyatları uçtu: Gram altında rekor üstüne rekor!

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. ABD'nin ek gümrük vergisi kozunu elinde tutması altın fiyatlarını destekliyor.

Altın yatırımcıları son iki haftadır gerçek anlamda altın günlerini yaşıyorlar. Hemen her gün yükselen altın fiyatları bugün de rekor kırdı.

Güne 2 bin 844 dolardan başlayan ons altın 2 bin 861 dolar ile tarihi yüksek seviyesini gördü. Güne 3 bin 286 liradan başlayan gram altın fiyatı ise 3 bin 307 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

Saat 10.25 itibarıyla çeyrek altın 5 bin 374, Cumhuriyet altını ise 21 bin 428 liradan işlem görüyor.