ALTIN FİYATLARI UÇUYOR! 2 Mart 2026 Pazartesi Gram Altın ve Bilezik Fiyatları (Güncel)

Altın fiyatları yeni haftaya sert yükselişle başladı. 2 Mart 2026 Pazartesi gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların gündeminde ilk sıraya yerleşti. ABD - İran arasındaki gerginliğin en üst seviyeye çıkması ve İsrail’in İran’da bazı noktalara saldırı başlatması sonrası yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.

Özellikle gram altın ne kadar, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL ve ons altın kaç dolar oldu soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2 Mart 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum.

2 MART 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Fiyat Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/Gr) 7.581,83 TL %1,96 08:55 22 Ayar Bilezik 7.402,77 TL %8,90 08:54 Ons Altın 5.380,49 $ %2,22 09:10 Altın ($/kg) 171.572,00 $ %1,88 08:55 Altın (Euro/kg) 202.059,00 € %1,88 08:55 18 Ayar Altın TL/Gr 5.534,74 TL %1,96 08:55 14 Ayar Altın TL/Gr 5.760,18 TL %7,78 08:55

ONS ALTIN 30 OCAK’TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Altının ons fiyatı yeni işlem gününde 5.393 dolara çıkarak 30 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şu sıralarda ise yüzde 2’ye yakın artışla 5.365 dolardan alıcı buluyor. Ons altındaki yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatı üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Ons altın kaç dolar sorusu yatırımcıların yakın takibinde olurken, küresel piyasalardaki gelişmeler fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte yatırımcılar değerli madenlere yöneldi.

Altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun temel yanıtı, artan belirsizlik ve güvenli liman talebidir. Bu süreçte gram altın, ons altın ve bilezik fiyatları sert şekilde yukarı yönlü hareket etti.

GRAM ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın 7.581 TL seviyesini aşarak yeni haftaya güçlü başladı. 22 ayar bilezik fiyatı ise 7.402 TL seviyesine yükseldi. Özellikle 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatları da yukarı yönlü hareketle dikkat çekiyor.

Gram altın ne kadar, bilezik fiyatları kaç TL soruları yatırımcılar kadar düğün hazırlığında olan vatandaşlar tarafından da araştırılıyor.

Gram altın ne kadar 2 Mart 2026?

Gram altın 7.581,83 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar oldu?

Ons altın yeni işlem gününde 5.393 dolara kadar yükseldi, şu sıralarda 5.365 dolar civarında işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?

22 ayar bilezik fiyatı 7.402,77 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden uçuyor?

ABD - İran gerilimi ve İsrail’in İran’daki saldırıları sonrası yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi fiyatları yukarı taşıdı.

Altın yükselişi devam eder mi?

Fiyat hareketleri jeopolitik gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam etmektedir.

2 Mart 2026 Pazartesi altın fiyatları güçlü yükselişle dikkat çekiyor. Gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürürken, jeopolitik gelişmeler piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Altın fiyatları uçuyor başlığı yatırımcıların artan güvenli liman talebini net şekilde ortaya koyuyor.