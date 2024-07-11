Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 520 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününe de yüseklişle başladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 520 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 156 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 0,48 üzerinde 2 bin 383 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi konusunda izleyeceği yola ilişkin ipucu edinmek için enflasyon verisini bekliyorlar. Beklentiler enflasyonun yıllık bazda 3,1'e gerileyeceği yönünde. Ülkede enflasyon geçen ay yüzde 3,3 seviyesinde gelmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, güçlü verilerin devam etmesi halinde merkez bankasının faizleri indirmesine zemin hazırlanacağını söyledi. Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 75 ile fiyatlıyor.