Altın fiyatları yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı

Haftanın ilk günü olan 28 Ağustos 2023 Pazartesi gününde altın piyasası ons altın ve döviz kuruna bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Gram altın yüzde 0,10'luk artışla 1636 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 1.636 lira seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta politika faizini 750 baz puanla beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından gerileyen dolar/TL'ye paralel değer kaybeden altının gram fiyatı 1.555 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerde tutunamayan ve tepki alımlarıyla yükselen altının gram fiyatı, haftayı yüzde 0,73 değer kaybıyla 1.634 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 artarak 1.636 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 2 bin 763 liradan geri alınırken, hafta içi satış fiyatı ise 2 bin 810 lirada konumlanmış durumda. Çeyrek, cuma gününü 2671 liradan noktalamıştı. Yarım altın ise 8 liralık değerlenme ile 5350 liradan alıcı buluyor.

Yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 11 bin 298 liradan geri alınırken, 11 bin 469 liradan da satışa sunuluyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.915 dolardan işlem görüyor.