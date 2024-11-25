Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.

Altının gramı yeni haftaya 2 bin 963 lira seviyesinden başladı. Saat 9.30 itibarıyla çeyrek altın 5 bin 34 liradan, Cumhuriyet altını ise 20 bin 72 liradan işlem görüyor.

Jeopolitik risklerin artması ve politika belirsizlikleriyle geçen hafta yüzde 6 artış gösteren altının ons fiyatı yeni haftaya ise azalışla başlayarak yüzde 1,6 düşüşle 2 bin 670 dolardan işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de gerilemesini yeni haftada sürdürerek yüzde 4,35 seviyesine indi.