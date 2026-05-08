Altın fiyatları yeniden yükselişte

ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkes ortamına rağmen altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor.

Spot altın yüzde 0,7 değer kazanarak ons başına 4 bin 719 dolara yükselirken, haftalık artış yüzde 2’nin üzerine çıktı. ABD’de işlem gören vadeli altın kontratlarında da yükseliş eğilimi öne çıktı.

Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve yatırımcıların güvenli liman talebini koruması, ons altının haftayı güçlü yükselişle kapatacağı beklentisini güçlendirdi.

ABD ve İran’ın perşembe günü karşılıklı saldırılar düzenlemesi, son bir aydır devam eden ateşkes sürecindeki en kritik gelişme olarak değerlendirildi.