Altın Fiyatları Yeniden Yükselişte! | Bugün Gram Altın, Çeyrek Altın, Tam Altın ve Bilezik Kaç Lira? (6 Kasım 2025 Perşembe)

Altın piyasasında dalgalanma devam ederken, 6 Kasım 2025 Perşembe sabahı itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında dikkat çeken bir yükseliş gözlemleniyor. Küresel piyasalarda Altın (ONS) fiyatının yön arayışı sürerken, Türkiye’de iç piyasa fiyatları döviz kuru ve talep hareketliliği ile şekillenmeye devam ediyor. Peki bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları tablosu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (6 KASIM 2025 PERŞEMBE)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat Gram Altın (TL/GR) 5.400,41 5.401,18 0,17% 08:23 22 Ayar Bilezik (TL/GR) 5.054,97 5.079,51 0,14% 08:23 Altın (ONS) 3.987,12 3.987,70 0,08% 08:38 Cumhuriyet Altını 36.002,00 36.299,00 0,18% 08:23 Yarım Altın 18.057,00 18.214,00 0,19% 08:23 Çeyrek Altın 9.028,00 9.112,00 0,19% 08:23 Reşat Altını 36.034,47 36.331,95 0,28% 08:23 Ata Altın 36.516,14 37.438,87 0,33% 16:58 Has Altın (TL/GR) 5.373,41 5.374,18 0,17% 08:23

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketliliğin temel sebepleri arasında küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankası politikaları ve döviz kurundaki değişim yer alıyor. Özellikle ONS altın fiyatının dengede kalması, iç piyasada fiyatların hafif yukarı yönlü seyretmesine neden oluyor.

Gram Altın Neden Yükseliyor?

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar

Yatırım talebinin artması

Küresel enflasyon baskısı

Güvenli liman arayışı

Çeyrek Altın Fiyatlarında Hareketlilik

Çeyrek altın özellikle düğün sezonlarında en çok tercih edilen yatırım ve hediye altınıdır. Bugün çeyrek altının 9.112 TL seviyesine yaklaşması, yatırımcıların altına yönelişinin sürdüğünü gösteriyor.

Gram altın bugün ne kadar?

6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gram altın 5.401 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 9.112 TL'dir.

Yarım altın kaç TL?

6 Kasım sabahı itibariyle yarım altın satış fiyatı 18.214 TL'dir.

Tam Altın Kaç TL?

6 Kasım sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da tam altın 36.299 liradan satılıyor.

Bilezik kaç lira?

Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi?

Bunun cevabı küresel ekonomik gelişmelere bağlıdır. Fed faiz politikası, dolar kuru ve ONS altın fiyatı altının yönünü belirleyecektir.

Altın yatırım için uygun mu?

Altın uzun vadede güvenli liman olarak görülür ancak kısa vadede dalgalı seyir gösterebilir. Yatırımcıların risk seviyesine göre karar vermesi önerilir.

6 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla altın piyasasında hafif çaplı fakat istikrarlı bir yükseliş görülüyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının seyrinin yakından takip edilmesi, yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Altın piyasasındaki güncel verileri düzenli olarak izlemek, doğru yatırım adımlarını atmak açısından kritik öneme sahiptir.