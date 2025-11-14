Altın Fiyatları Yeniden Yükseliyor! 14 Kasım 2025 Güncel Altın Fiyatları
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti; peki gram altın bugün kaç TL oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altınında son durum yatırımcıları nasıl etkiliyor? ONS altın fiyatlarındaki değişim iç piyasaya nasıl yansıyor? Detaylar haberimizde.
Altın fiyatları 14 Kasım 2025 sabah saatleri itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar güne özellikle “gram altın ne kadar oldu?”, “çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL?” ve “ONS altın yükseliyor mu?” sorularıyla başladı. Serbest piyasa verilerine bakıldığında gram altın 5.703,98 TL alış, 5.704,75 TL satış seviyesine ulaşırken; çeyrek altın ve Cumhuriyet altınında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Aşağıda günün en güncel altın fiyatlarını tablo hâlinde bulabilir, altın hesaplama bölümüyle karşılaştırma yapabilir ve sıkça sorulan sorular bölümünde merak ettiğiniz tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (14 KASIM 2025)
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim (%)
|Saat
|ALTIN (TL/GR)
|5.703,98
|5.704,75
|0,85%
|08:48
|22 Ayar Bilezik
|5.369,28
|5.420,34
|0,58%
|08:48
|Altın (ONS)
|4.188,60
|4.189,16
|0,61%
|09:03
|Altın ($/kg)
|134.089,00
|134.107,00
|0,67%
|08:48
|Altın (Euro/kg)
|156.383,00
|156.404,00
|0,67%
|08:48
|Cumhuriyet Altını
|38.365,00
|38.691,00
|0,68%
|08:48
|Yarım Altın
|19.243,00
|19.409,00
|0,68%
|08:48
|Çeyrek Altın
|9.621,00
|9.710,00
|0,68%
|08:48
|Reşat Altını
|38.397,47
|38.723,95
|0,77%
|08:48
|Kulplu Reşat Altını
|38.399,69
|38.726,20
|0,77%
|08:48
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.369,06
|5.618,91
|0,68%
|08:48
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.163,90
|4.164,47
|0,85%
|08:48
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.245,53
|4.358,51
|0,61%
|08:48
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|94.956,69
|96.495,66
|2,13%
|17:10
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|192.287,29
|196.081,08
|2,13%
|17:10
|Gremse Altın
|94.956,69
|97.149,26
|2,13%
|17:10
|Ata Altın
|39.169,63
|40.166,91
|2,13%
|17:10
|Tam Altın
|37.982,68
|38.740,87
|2,13%
|17:10
|Külçe Altın ($)
|139.700,00
|139.800,00
|2,16%
|17:10
|Has Altın
|5.674,56
|5.675,34
|0,84%
|08:48
|Hamit Altın
|38.397,47
|38.723,95
|0,77%
|08:48
SERBEST PİYASA GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş Türü
|Alış
|Satış
|Değişim (%)
|Saat
|Gümüş (TL/Gr)
|72,00
|72,06
|1,37%
|08:48
|Gümüş ($/ONS)
|52,91
|52,97
|1,26%
|09:03
|Gümüş (Euro/ONS)
|45,44
|45,48
|1,13%
|09:03
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
14 Kasım 2025 tarihinde altın fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeni, ONS altının 4.188,60 – 4.189,16 dolar aralığına tırmanmasıdır. Küresel piyasalardaki belirsizlik, dolar kuru hareketliliği ve yatırımcıların güvenli liman talebi gram altına doğrudan yansımaktadır. Gram altın 5.703,98 TL seviyesindeki alış fiyatıyla son günlerin en dikkat çekici yükselişlerinden birini sergilemiştir.
Özellikle “çeyrek altın ne kadar?”, “yarım altın bugün kaç TL?”, “Cumhuriyet altını fiyatı yükseldi mi?” gibi aramaların artması, yatırımcıların piyasayı yakından takip ettiğini gösteriyor.
ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA ALANI
Aşağıdaki örnek hesaplama, kullanıcıların "1 gram altın kaç TL?", "Altın hesaplama nasıl yapılır?" gibi aramalarına yanıt niteliğindedir.
|Altın Türü
|Adet
|Alış Fiyatı
|Toplam
|Gram Altın
|1
|5.703,98 TL
|5.703,98 TL
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın 14 Kasım 2025 sabahı itibarıyla 5.703,98 TL alış, 5.704,75 TL satış seviyesindedir.
Çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL?
Çeyrek altın alış 9.621 TL, satış 9.710 TL’dir.
ONS altın yükseliyor mu?
Evet. ONS altın 4.188,60–4.189,16 dolar aralığında işlem görmekte ve %0,61 yükseliş göstermektedir.
Kapalıçarşı altın fiyatları neden daha yüksek?
Kapalıçarşı’da fiyatlar arz-talep ilişkisine göre şekillenir ve komisyon farkları nedeniyle diğer piyasalara göre daha yüksek olabilir.
Altın fiyatları daha da yükselir mi?
ONS altındaki hareketlilik ve dolar kurundaki dalgalanmalar devam ederse yükseliş ivmesi sürebilir.
14 Kasım 2025 altın fiyatları hem gram altın hem çeyrek altın hem de ONS tarafında yukarı yönlü bir trend ortaya koyuyor. Serbest piyasadaki hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman olarak yeniden altına yöneldiğini gösteriyor. Günlük fiyat değişimlerini yakından takip etmek, doğru zamanda doğru pozisyon almak için büyük önem taşıyor.