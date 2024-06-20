Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların desteği ile yükseldi. Ons altın fiyatı haftanın en yüksek seviyelerine yükselirken bugün gram altın 2 bin 452 TL'ye, çeyrek altın ise 4 bin 039 TL'ye kadar çıktı.

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