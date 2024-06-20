Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların desteği ile yükseldi. Ons altın fiyatı haftanın en yüksek seviyelerine yükselirken bugün gram altın 2 bin 452 TL'ye, çeyrek altın ise 4 bin 039 TL'ye kadar çıktı.
Kurban Bayramı'nın bitmesiyle piyasalar da açıldı. Ons altın fiyatı haftanın en yüksek seviyelerine yükselirken gram altın fiyatı da bugün yönünü yukarı çevirdi.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı yönündeki iddiaların etkisiyle Perşembe günü yükselişine devam ederek haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 yükselerek 2 bin 343 dolar seviyesinde işlem gördü.
Altının gram fiyatı ise sabah saatlerinde yüzde 0,66 yükselişle 2 bin 452 TL seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 039 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 091 TL'den satıldı.
FED FİYATLAMALARI İZLENİYOR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenmesi bu hafta altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.
Kimi tahminciler Fed'in ağustosta faizleri indirmeye başlayacağını öngörürken piyasalar ağustosta indirime yalnızca yüzde 30 olasılık veriyor ve ilk indirimin eylül ya da kasımda geleceğini tahmin ediyor.
ABD'deki resmi tatil sonrasında işlemler dar aralıkta sürerken bugün yatırımcılar İngiltere, İsviçre ve Norveç merkez bankalarının açıklayacakları politika faizi kararlarını takip ediyor.