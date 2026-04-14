ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ! 14 Nisan 2026 Salı Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. ABD ile İran arasında müzakere masasının tekrar kurulacağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine CANLI altın fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor. Özellikle Altın fiyatları gram, Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı verileri, Altın Fiyatları Euro ve bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor.

Güncel tabloda hem gram altın hem de bilezik tarafında yükseliş dikkat çekiyor. Altın fiyatları hesaplama yapmak isteyenler için gram bazlı fiyatlar ile birlikte farklı ağırlıklara göre hazırlanmış pratik tablolar da aşağıda yer alıyor.

14 NİSAN 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/Gr) 6.846,27 6.847,11 %0,49 08:57 22 Ayar Bilezik 6.220,86 6.274,64 %0,49 08:57 Altın (ONS) 4.765,93 4.766,53 %0,51 09:13 Altın ($/kg) 152.328,00 152.347,00 %0,41 08:57 Altın (Euro/kg) 179.313,00 179.336,00 %0,41 08:57 18 Ayar Altın TL/Gr 4.997,77 4.998,39 %0,49 08:57 14 Ayar Altın TL/Gr 3.740,22 4.967,29 %0,26 08:58

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Piyasadaki yukarı yönlü hareketin ana nedeni, ABD ile İran arasında müzakere masasının yeniden kurulabileceğine dair haber akışı oldu. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcıların gözü yeniden güvenli liman olarak görülen altına çevrildi. Böylece Altın Fiyatları 24 Ayar, gram altın, ons altın ve bilezik tarafında yukarı yönlü fiyatlama öne çıktı.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA TABLOSU

Altın fiyatları gram bazında hesaplama yapmak isteyenler için, güncel satış fiyatı olan 6.847,11 TL üzerinden hazırlanan tablo şu şekilde:

Miktar Tutar 1 gram altın 6.847,11 TL 10 gram altın 68.471,10 TL 50 gram altın 342.355,50 TL 100 gram altın 684.711,00 TL

BİLEZİK FİYATLARI HESAPLAMA TABLOSU

Bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.274,64 TL baz alınarak hazırlanan hesaplama tablosu şöyle:

Bilezik Ağırlığı Tutar 1 gram bilezik 6.274,64 TL 10 gram bilezik 62.746,40 TL 15 gram bilezik 94.119,60 TL 20 gram bilezik 125.492,80 TL 30 gram bilezik 188.239,20 TL 50 gram bilezik 313.732,00 TL

PİYASADA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

CANLI altın fiyatları yakından izleniyor

Yatırımcılar gün içinde özellikle gram altın ve ons altın tarafındaki değişimi anbean takip ediyor. Bu nedenle Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı konuları da hız kazanmış durumda.

Altın Fiyatları Euro ve dolar bazında da takip ediliyor

Sadece TL bazında değil, Altın Fiyatları Euro ve dolar kilogram fiyatı da piyasadaki genel yön hakkında önemli sinyal veriyor. Güncel verilerde hem dolar/kg hem de euro/kg tarafında yükseliş görülüyor.

Bilezik fiyatlarında yukarı yönlü görünüm sürüyor

Özellikle düğün sezonu yaklaşırken bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı daha fazla araştırılıyor. 22 ayar bilezik fiyatındaki artış, kuyumcu piyasasında dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

14 Nisan 2026 Salı güncel verilerinde altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. ABD-İran hattındaki haber akışıyla birlikte hem gram altın hem ons altın hem de bilezik tarafında artış öne çıkmış durumda. Altın fiyatları hesaplama, CANLI altın fiyatları, Altın Fiyatları 24 Ayar ve bilezik fiyatları başlıklarında arama yapanlar için güncel tablo piyasadaki yönü net biçimde ortaya koyuyor.