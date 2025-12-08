Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve yatırımcıların bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimi beklentisini artırmasıyla haftaya sınırlı bir yükselişle başladı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 212,70 dolara çıktı. ABD’de altın vadeli kontratları ise 4 bin 241,30 dolar düzeyinde yatay bir görünüm sergiledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki artışın etkisiyle yurt içinde gram altın da haftaya yukarı yönlü başladı. Gram altın yüzde 0,3 oranındaki yükselişle 5 bin 763 lira civarında işlem görüyor.